[아시아경제 이민지 기자] 플리토 플리토 300080 | 코스닥 증권정보 현재가 20,300 전일대비 800 등락률 +4.10% 거래량 1,955,859 전일가 19,500 2021.04.14 09:55 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]플리토, MS 뉘앙스 18조 빅딜에 한국의 '리틀 뉘앙스'로 급부상…K컬쳐 선봉장“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정플리토, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.16% close 는 국내 소재 IT기업과 다국어 번역 용역 위탁계약을 체결했다고 14일 공시했다. 계약기간은 오는 7월 13일까지다. 계약금액은 8억원으로 최근 매출액 대비 14%에 달한다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr