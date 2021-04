안산 사화멀티테크노밸리…'라군 센트럴 스테이' 분양

[아시아경제 조강욱 기자] 경기 시흥·안산시 일대 시화호 북측간석지에 조성중인 시화멀티테크노밸리(MTV)에 원룸형 생활숙박시설이 들어선다.

아시아신탁은 안산시 단원구 성곡동 시화MTV내 광역로데오단지 C2-8·9블록에 짓는 ‘라군 센트럴 스테이’를 분양한다고 14일 밝혔다. 원룸형 생활형숙박시설로 지어지는 라군 센트럴 스테이는 지하2~지상23층 규모며, 전용 17.11~21.68㎡ 982실로 구성된다.

단지는 각 세대를 4.2m의 높은 층고로 설계해 개방감을 극대화했고, 다락, 발코니 등이 제공된다. 각 세대에는 스마트 온수 시스템과 실내공기질 개선을 위한 고효율 환기시스템이 설치된다. 단지 내에는 옥상정원과 피트니스센터, GX룸 및 골프연습장, 카페와 휴게실 등 커뮤니티시설이 조성된다.

라군 센트럴 스테이가 들어서는 시화MTV는 시화호 북측간석지 일대 995만8000㎡ 규모로 조성되는 첨단산업단지다. 특히 단지가 위치한 반달섬일대에는 해양레저 복합도시가 조성 중이다. 단지에서 1.5㎞ 이내에 시흥-평택고속도로, 영동고속도로, 수도권제2외곽순환고속도로가 위치해 있어 접근성이 뛰어나다. 신안산선이 개통되면 여의도까지 30분대에 출퇴근이 가능한 것도 장점이다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr