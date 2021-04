[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 최근 코로나19 4차 대유행에 대한 우려가 높아지고 있는 가운데 실내체육시설의 방역수칙 점검을 시행하고 있다.

12일부터 실내 마스크 착용이 의무화됨에 따라 실내 다중이용시설에 대한 보다 철저한 관리와 주의를 당부했다.

마스크를 쓰지 않으면 미착용자는 과태료 10만 원, 운영자는 관리의 소홀 책임을 물어 150만 원을 내야 한다.

