[아시아경제 박준이 기자] 게임빌 게임빌 063080 | 코스닥 증권정보 현재가 48,700 전일대비 750 등락률 -1.52% 거래량 55,595 전일가 49,450 2021.04.13 15:30 장마감 이 성과보상 지급 대상자에 대한 자기주식 교부를 위해 3억5520만원의 자기주식 보통주 2000주 처분을 결정했다고 13일 공시했다. 주당 처분가액은 17만7600원이다.

