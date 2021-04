정 총리 "'日오염수 방출' 받아들일 수 없어…단호히 반대"

[세종=아시아경제 손선희 기자] 정세균 국무총리는 일본 정부의 원전 오염수 해양 방출 결정에 대해 13일 "주변국의 이해와 공유 없는 일방적 결정에 정부는 단호히 반대한다"며 "받아들일 수 없다"고 말했다.

정 총리는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "일본의 오염수 방출 결정은 주변국 국민의 권리를 침해한 무책임한 결정"이라며 이같이 적었다. 정 총리는 "바다는 하나"라고 강조하며 "일본 앞 바다뿐 아니라 전 세계 바다를 오염시키는 참사로 이어질 수 있다"고 거듭 지적했다. 이어 "만약 이번 결정대로 일본 정부가 오염수를 방출하게 된다면, 일본은 또 다른 역사적 과오를 범하게 되는 것"이라고 경고했다.

정 총리는 "그간 우리 정부는 원전 오염수 방출 관련 문제에 대해

국제 사회와의 공조를 지속적으로 추진해오며, 후쿠시마 인근 수산물을 수입 금지하는 등 국민 건강 안전을 위해 적극적 노력을 해왔다"며 "국민 안전에 대해서는 한 치의 양보도 없다"고 힘줘 말했다.

정 총리는 "국제기구를 통한 공론화와 국제 사회와의 공조를 통해, 일본의 결정을 저지할 수 있도록 노력하겠다"며 "오염수 방출 관련 모든 정보를 투명하게 공개할 것을 촉구하고, 해양 환경 피해 방지를 위한 구체적 조치를 강력히 요구하겠다"고 말했다.

