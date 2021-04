13일 서울 이태원관광특구 해밀톤호텔 옆 야외무대에서 '이태원 상권 살리기 결의대회'가 열렸다. 성장현 용산구청장이 인사말을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

