서울청년기후행동, 청년다락, 서울청년진보당이 13일 서울 종로구 주한 일본대사관 앞에서 일본 정부의 후쿠시마 오염수 방출 결정 규탄 기자회견을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.