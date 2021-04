아시아나항공, 국내 항공 부문 '국가고객만족도' 1위 선정

[아시아경제 이동우 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 14,950 전일대비 50 등락률 +0.34% 거래량 46,152 전일가 14,900 2021.04.13 09:28 장중(20분지연) 관련기사 국제상업회의소 "아시아나, GGK에 기내식 대금 424억원 배상"아시아나항공, 정성권 대표 신규 선임아시아나항공, 300억 규모 에어부산 전환사채 취득 close 은 한국생산성본부가 주관하는 국가고객만족도(NCSI) 조사에서 '국내 항공 부문' 1위를 달성했다고 13일 밝혔다.

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 46,722 전일가 14,900 2021.04.13 09:29 장중(20분지연) 관련기사 국제상업회의소 "아시아나, GGK에 기내식 대금 424억원 배상"아시아나항공, 정성권 대표 신규 선임아시아나항공, 300억 규모 에어부산 전환사채 취득 close 은 그동안 NCSI 조사 국내 항공 부문에서 총 21회 수상하는 기록을 세웠다.

이번 조사에서 회사는 '아시아나 케어플러스' 통합 방역 및 예방 프로그램 등 코로나19 대비 고객 안전 확보, 이착륙 성능계산 앱 자체 개발 등 안전 운항 역량 강화, A380 국내외 관광비행 상품 등 고객 니즈를 반영한 서비스 등에서 높은 평가를 받았다.

아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 46,722 전일가 14,900 2021.04.13 09:29 장중(20분지연) 관련기사 국제상업회의소 "아시아나, GGK에 기내식 대금 424억원 배상"아시아나항공, 정성권 대표 신규 선임아시아나항공, 300억 규모 에어부산 전환사채 취득 close 은 향후 방역 및 예방 활동 및 항공기 안전 정비 강화하고 호텔, 면세, 금융 등 협업 이벤트를 확대할 방침이다. 또 마일리지 사용처를 늘리고 및 유효기간 연장 등 사업장의 안전과 실질적인 고객 혜택을 강화할 방침이다.

정성권 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 46,722 전일가 14,900 2021.04.13 09:29 장중(20분지연) 관련기사 국제상업회의소 "아시아나, GGK에 기내식 대금 424억원 배상"아시아나항공, 정성권 대표 신규 선임아시아나항공, 300억 규모 에어부산 전환사채 취득 close 대표는 “코로나19로 여객 운항이 대폭 감소한 상황 속에서도 고객만족도 1위를 달성하게 되어 의미가 남다르다”며, “ 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 14,900 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 46,722 전일가 14,900 2021.04.13 09:29 장중(20분지연) 관련기사 국제상업회의소 "아시아나, GGK에 기내식 대금 424억원 배상"아시아나항공, 정성권 대표 신규 선임아시아나항공, 300억 규모 에어부산 전환사채 취득 close 은 최고의 안전과 서비스를 통해 코로나19로 지친 고객분들께 고객감동을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 밝혔다.

한편 NCSI 조사는 한국생산성본부가 주관해 매년 실시하는 서비스 품질 평가 조사로서, 항공 부문의 경우 최근 1년 사이 동일 항공사를 편도 기준 4회 이상 이용한, 만 20세 이상 59세 이하 성인 남녀를 대상으로 2021년 1월 중순부터 2월 말까지 일대일 개별면접 형식으로 조사가 진행됐다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr