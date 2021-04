지씨씨엘, 임상시험 검체 분석 실험실 확장 개소

분석 서비스 범위도 확대

GC녹십자랩셀의 임상 검체 분석 서비스 자회사 지씨씨엘(GCCL)이 다기관 임상시험을 위한 제2분석 실험실을 확장해 문을 열었다고 13일 밝혔다.

지씨씨엘은 2019년 GC녹십자랩셀과 임상시험수탁기관(CRO) 씨엔알리서치가 합작한 법인으로, 임상1상부터 허가임상까지 전주기에 걸쳐 임상 검체 분석 서비스를 제공하는 센트럴랩(중앙검사실)이다. 센트럴랩은 정확한 임상시험 결과를 얻기 위해 여러 병원에서 임상시험 전후 확보한 검체를 하나의 검사실로 모아 검사하는 기관을 의미한다.

이번에 확장한 제2실험실은 경기도 용인 GC녹십자랩셀 본사 내 위치한다. 규모는 310㎡다. 지씨씨엘은 "이번 실험실 확장에 맞춰 최신 분석 장비와 시설이 보강되면서 면역원성검사와 면역세포분석 등 분석 서비스 범위를 확대했다"고 설명했다.

약물, 바이오마커, 생체시료 분석 등 1000여가지 이상 검사가 가능한 기존 제1실험실도 임상 단계별로 분석실을 세분화해 전문성을 강화했다. 지씨씨엘 관계자는 “다양한 임상시험 요구에 맞는 분석 환경을 제공해 최고 수준의 서비스를 제공하겠다”며 “임상 시험 오류 방지를 위한 데이터 시스템도 곧 상용화에 나설 것”이라고 말했다.

한편 지씨씨엘은 지난달 각종 임상 관련 검사가 기술적 요건과 신뢰성을 갖췄음을 보장하기 위한 국제표준 ‘ISO 15189 인정’을 획득한 바 있다.

