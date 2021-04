도종환 “패배 책임 우리 모두에게 있어…쇄신 요구 적극 수렴”

[아시아경제 전진영 기자] 도종환 더불어민주당 비상대책위원장은 12일 4·7 재보궐선거 패배와 관련에 대한 책임은 의원 모두에게 있다며 당 쇄신에 대한 요구를 적극 경청하겠다고 밝혔다.

도 비대위원장은 이날 오전 국회에서 열린 비대위에서 “오늘도 초선, 재선의원들이 회동하고 내일은 3선 의원들이 모인다. 수렁에서 빠져나오기 위한 움직임들이 활발하게 일어나고 있다”며 이같이 말했다.

그는 “비대위는 혁신과 변화의 과정에서 서로에게 상처를 주는 방식이 아닌, 함께 토론하고 실천하며 혁신하는 길을 가겠다”며 “당 안팎의 쇄신에 대한 요구와 견해들을 적극 수렴하겠다”고 강조했다.

이어 “국민과 당원이 주시는 당을 향한 쓰디쓴 말씀을 당정 간 정책 협의에 적극 반영해나가겠다”며 “부동산 민생회복, 방역 등의 과제를 정리해 다음달 2일 새롭게 들어설 새 지도부에게 전달해 곧바로 실행에 들어갈 수 있도록 역할을 다하겠다”고 덧붙였다.

