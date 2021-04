[아시아경제 양낙규 군사전문기자] 국방부는 코로나19 확산 차단을 위한 '군내 거리두기' 2단계 조치를 내달 2일까지 연장한다고 12일 밝혔다.

휴가는 군내 유전자증폭(PCR) 검사 능력 등 휴가자 방역 관리가 가능한 범위 안에서 부대 병력 20% 이내로 허용하는 방침이 그대로 유지되며, 집단감염 발생지에 사는 장병의 휴가는 상황에 따라 제한될 수 있다.

외출은 현장 지휘관 판단에 따라 안전지역에서만 시행되며 외박과 면회는 계속 통제된다.

한편 이날 오전 10시 기준 군에서는 3명의 코로나19 환자가 발생했다.

