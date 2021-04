11번가, 마블·디즈니 등 '가정의 달' 인기 선물 1000종 할인

마블·디즈니 인기 캐릭터 상품 할인, 실내외 키즈 스포츠 상품도

[아시아경제 김유리 기자] 11번가는 5월 '어린이날'과 '어버이날'을 앞두고 인기 선물 1000여종을 모아 할인 판매한다고 12일 밝혔다. 사회적 거리두기가 계속되면서 선물 수요가 높을 것으로 보고 예년보다 열흘 가량 빨리 '가정의 달' 프로모션을 시작해 미리 선물을 준비할 수 있도록 했다는 설명이다.

코로나19 장기화로 올해도 '실내용 장난감', 면역력 향상을 위한 '건강식품' 등을 중심으로 실내외 키즈 스포츠 상품, 안마용품, 카네이션 등 다양한 상품을 준비했다.

11번가는 어린이날을 겨냥해 '마블 매니아', '디즈니 선물하기' 기획전을 오는 20일까지 실시한다. '마블'과 '디즈니'를 대표하는 인기 캐릭터의 장난감 블록, 피규어, 패션잡화, 문구세트 등 총 100여종을 할인 판매한다. '레고 어벤져스 맥 스트라이크(아이언맨, 스파이더맨)'은 1만280원, '디즈니 프린세스 구체관절 인형 듀오(겨울왕국 엘사, 안나 2종)'는 4만4930원, '미키 레트로 문구세트'는 1만1250원이다.

오는 25일까지 진행하는 '선물 시그널' 기획전에서는 어린이날과 어버이날 선물용 상품이 함께 마련됐다. 집안에서도 야외 캠핑장 느낌을 연출할 수 있는 '코아코아 키즈텐트'가 쿠폰 적용 시 2만1680원부터, '집콕용' 보드게임 '흔한남매 학교탈출'은 1만4100원, '콩지래빗 아기방+욕실'은 3만9680원, '삼천리 자전거 팀X 20'은 17만9740원에 할인 판매한다.

부모님을 위한 건강식품으로는 '정관장', '에버콜라겐', '프롬바이오', '뉴트리원' 등 총 70여개 인기 브랜드의 제품이 준비됐다. 면역력 증진을 위한 '정관장 홍삼원', 피부관리 제품 '에버콜라겐 인앤업 플러스', 관절건강을 위한 '프롬바이오 보스웰리아' 등을 할인가에 판매한다. '바디프랜드', '휴테크' 안마의자와 마사지건과 무릎, 손, 눈 등 부위별 안마용품도 있다.

라이브 방송을 통해서도 '가정의 달' 선물용 상품들을 선보인다. 오는 13일 오후 5시 멀티비타민 '마노플랜' 방송을 시작으로 ▲15일 오전 11시 브루더 중장비차 완구 '나비타월드' ▲16일 오후 8시 '레고 마블 맥 스트라이크 시리즈' ▲20일 오후 7시 '에버콜라겐 인앤업 플러스' 순으로 진행된다.

홍창영 11번가 사업운영담당은 "5월이 가까워질수록 인기 선물용 상품들이 재고 부족으로 품귀현상을 빚는 점을 고려해 고객들이 한 발 앞서 선물을 준비할 수 있도록 행사를 앞당겼다"며 "다양한 상품군과 할인혜택을 준비했으니 11번가에서 풍성한 가정의 달을 준비하길 바란다"고 말했다.

