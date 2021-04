롯데케미칼 울산공장 '그린팩토리' 전환

C-rPET 생산 자원선순환 일류화 전진기지로 변신

[아시아경제 황윤주 기자] 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 3,500 등락률 -1.18% 거래량 176,706 전일가 296,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축롯데케미칼, 현대케미칼 주식 1200억원에 추가취득롯데케미칼 "전사 ESG체제 갖춰 경쟁력↑" close 울산공장이 그린팩토리로 변신한다.

롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 3,500 등락률 -1.18% 거래량 176,706 전일가 296,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축롯데케미칼, 현대케미칼 주식 1200억원에 추가취득롯데케미칼 "전사 ESG체제 갖춰 경쟁력↑" close 은 9일 울산시와 친환경 플라스틱 재활용 플랫폼 구축을 위한 업무협약(MOU)를 체결했다. 울산시청에서 진행된 협약식에는 송철호 울산시장과 황진구 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 3,500 등락률 -1.18% 거래량 176,706 전일가 296,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축롯데케미칼, 현대케미칼 주식 1200억원에 추가취득롯데케미칼 "전사 ESG체제 갖춰 경쟁력↑" close 기초소재사업 대표이사 등이 참석했다.

이번 협약을 통해 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 3,500 등락률 -1.18% 거래량 176,706 전일가 296,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축롯데케미칼, 현대케미칼 주식 1200억원에 추가취득롯데케미칼 "전사 ESG체제 갖춰 경쟁력↑" close 은 2024년까지 울산2공장에 약 1000억 원을 투자해 11만t 규모의 C-rPET공장을 신설한다. 울산시는 이와 관련한 인허가 등의 행정적 지원을 위해 적극 노력할 계획이다. 이를 통해 지역경제 활성화와 일자리 창출에도 기여할 것으로 기대된다.

C-rPET은 폐PET를 화학적으로 재활용하는 기술로 생산한다. 폐 PET를 화학적으로 분해하고 정제한 원료 물질을 다시 중합 과정을 거쳐 최종적으로C-rPET가 만들어진다. 기존에 기계적으로 재활용되기 어렵던 유색 및 저품질 폐PET를 원료로 사용할 수 있으며 반복적인 재활용에도 품질 저하가 없는 것이 특징이다.

이를 위해 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 3,500 등락률 -1.18% 거래량 176,706 전일가 296,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축롯데케미칼, 현대케미칼 주식 1200억원에 추가취득롯데케미칼 "전사 ESG체제 갖춰 경쟁력↑" close 은 국내 최초로 폐PET Flake를 연간 5만t까지 처리할 수 있는 해중합 공장을 신설하고, 해중합된 단량체(BHET)를 다시 PET로 중합하는 11만t 규모의 C-rPET 생산설비를 2024년까지 구축과 동시에 양산 판매 예정이다. 이후 해중합 및 C-rPET공장의 신증설을 통해 C-rPET사업을 26만t으로 확장하고, 2030년까지 연간 34만t 규모의 기존 울산 PET공장을 전량C-rPET으로 전환하여 생산할 계획이다.

C-rPET사업화와 더불어 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 3,500 등락률 -1.18% 거래량 176,706 전일가 296,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축롯데케미칼, 현대케미칼 주식 1200억원에 추가취득롯데케미칼 "전사 ESG체제 갖춰 경쟁력↑" close 은 PET 재활용 플랫폼 구축의 일환으로, 협력사에서 생산된 M-rPET 판매를 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 3,500 등락률 -1.18% 거래량 176,706 전일가 296,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축롯데케미칼, 현대케미칼 주식 1200억원에 추가취득롯데케미칼 "전사 ESG체제 갖춰 경쟁력↑" close 의 브랜드 및 해외 수출 유통망을 활용해 도울 계획이다. 이를 통해 중소협력사와의 상생협력 역시 강화할 예정이다.

롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 3,500 등락률 -1.18% 거래량 176,706 전일가 296,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축롯데케미칼, 현대케미칼 주식 1200억원에 추가취득롯데케미칼 "전사 ESG체제 갖춰 경쟁력↑" close 은 지속가능한 성장과 친환경사업 확대를 위해, 올해 2월 ESG경영전략 'Green Promise 2030' 이니셔티브를 도입하여 친환경 사업 방향성 설정 및 추진과제 구체화한 바 있다. '친환경사업강화', '자원선순환 확대', '기후위기 대응', '그린생태계 조성' 등 4대 핵심과제를 설정하고, 2030년까지 화학BU친환경 사업 매출 6조 원, Recycle 소재 100만t 확대, 2030년까지 탄소배출량 증가 없는 탄소중립성장을 펼쳐나가기로 했다.

이번 울산공장의 그린팩토리 전환 역시 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 3,500 등락률 -1.18% 거래량 176,706 전일가 296,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축롯데케미칼, 현대케미칼 주식 1200억원에 추가취득롯데케미칼 "전사 ESG체제 갖춰 경쟁력↑" close ESG(환경·사회·지배구조)경영 확대의 일환이다. 롯데케미칼 롯데케미칼 011170 | 코스피 증권정보 현재가 293,000 전일대비 3,500 등락률 -1.18% 거래량 176,706 전일가 296,500 2021.04.09 15:30 장마감 관련기사 롯데케미칼·삼성엔지니어링, '탄소중립 친환경사업 확대' 위한 그린 파트너십 구축롯데케미칼, 현대케미칼 주식 1200억원에 추가취득롯데케미칼 "전사 ESG체제 갖춰 경쟁력↑" close 은 국내 PET 1위 생산기업으로서 기술 난이도가 높은 C-rPET 사업화를 통해 자원선순환 확대를 위한 주도적인 변화를 이끈다는 계획이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr