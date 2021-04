가양역 태영건설 데시앙플렉스, 고정 수요 확실한 지식산업센터 상업시설 신규 공급

수도권을 중심으로 신규 지식산업센터의 공급이 이어지면서 해당 수요 역시 두드러질 것으로 예상되고 있다. 특히 최근에 공급되는 지식산업센터는 업종별로 특화된 설계와 다양한 커뮤니티 시설 등을 갖춘 복합 공간의 역할을 자처하면서 기존의 지식산업센터와 차별성을 주고 있다.

또한 워라밸, 기업복지 등 사회 트렌드가 만연해지고 있는 가운데 지식산업센터는 부동산 규제를 덜 받는 틈새 상품으로도 두각을 보이고 있다. 상가 내 임차인은 기업 종사자들을 고정 수요로 확보하여 안정적인 매출을 기대할 수 있음은 물론, 이와 함께 임대인은 공실 우려를 최소화할 수 있다.

이에 따라 신규 지식산업센터로 이전하려는 수요나 새로 분양 받길 기다리는 수요도 적지 않을 것으로 보이며, 현 시장에 공급되는 ‘가양역 태영 데시앙플렉스’에 대한 수도권 신규 지식산업센터도 높은 관심을 얻고 있다.

태영건설은 서울시 강서구 등촌동 일대에 가양역 데시앙플렉스의 근린 상업시설 분양을 진행한다. 단지는 지하 5층부터 지상 12층, 대지면적 5238,00㎡, 전체 면적 46741,37㎡로 구성되었고 지난 분양에서 400여 세대에 가까운 전 호실이 100% 분양 완료하였다. 또한 점포가 호실 대비 낮은 비율인 40여개로 구성돼 일반 상가와 달리 점포 간의 경쟁이 낮은 편이며, 상업 시설 분양을 진행할 경우 약 3000명의 직업군과 2만여 세대의 배후수요를 품을 수 있는 여건을 갖췄다.

가양역 태영 데시앙플렉스는 상가 분양 시 1금융권에서 최대 80% 대출과 2% 중반 금리를 이용할 수 있어 임대료 절감이 가능하고 바닥권리금과 영업권리금을 얻을 수 있다. 현재 대기업 프랜차이즈 회사를 비롯해 상업시설을 선점하려는 수요자들이 많아질 전망이다.

한편, 가양역 태영 데시앙플렉스는 서울 강서구 등촌동 일원에 위치해 있으며 선착순 특별 혜택을 제공해 빠른 상담을 받는 것이 좋다. 홍보관은 사전 예약 후 방문 가능하다.

최봉석 기자 mail00@asiae.co.kr