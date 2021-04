산단공, 기업銀과 산업단지 입주 中企 지원 '맞손'

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이사장 김정환, 이하 산단공)은 IBK기업은행(은행장 윤종원, 이하 기업은행)과 산업단지 입주 중소기업 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 9일 밝혔다. 이번 협약은 산단공과 기업은행이 협력해 산업단지 입주기업의 수출역량 강화와 일자리 미스매치 해소 등 경영애로 해결을 위해 20여가지 지원사업을 추진한다는 것이 골자이다.

산단공은 인력, 수출, 기술 등 기업이 실질적으로 필요한 부분에 대해 창업 및 중소기업에 대한 각종 지원사업을 전개해나갈 예정이다. 52개 기업과 280명의 학생이 참여하는 '기업-대학교 연계 기업애로 해결사업'을 통해 애로해결과 동시에 사업참여 학생의 채용까지 가능하도록 하고 500명 이상의 채용매칭을 목표로 한 '온라인 채용박람회'와 온라인 무역전시회, 수출지원사업 등을 통해 중소기업에 실질적 도움이 될 수 있도록 할 계획이다. 산단공이 추천하는 기업에 대해서 기업은행이 경영, 안전 및 스마트공장 컨설팅을 제공하고, 우대 금융상품도 제공하는 등 공동사업도 진행할 방침이다.

김정환 산단공 이사장은 "기업은행과 함께하는 기업성장 지원사업은 코로나19로 어려움을 겪고 있는 중소기업이 위기를 극복하고 도약할 수 있는 디딤돌이 될 것이며, 향후에도 현장 중심의 애로를 해소하고 기업성장을 지원하는 사업을 기업은행과 같이 해나갈 계획"이라고 말했다.

