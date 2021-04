[아시아경제 박소연 기자] CS CS 065770 | 코스닥 증권정보 현재가 4,600 전일대비 1,060 등락률 +29.94% 거래량 2,676,778 전일가 3,540 2021.04.09 09:50 장중(20분지연) 관련기사 어려운 장, 혁신기업에 투자하셔야죠! 배터리 사업가치 급증CS, 주가 2840원.. 전일대비 5.97%CS, SK텔레콤과 5G 광중계기 공급계약 체결 close 가 이틀 연속 상한가다.

CS는 코스닥 시장에서 9일 오전 9시24분 기준 전일보다 1060원(29.94%) 오른 4600원에 거래되고 있다.

1999년 설립된 CS는 RF중계기, 광중계기 등 통신장비의 제조 및 판매를 주요 사업으로 영위하고 있다.

통신 음영지역에서 미세한 기지국 신호를 증폭하여 재 방사하는 이동통신중계기와 휴대인터넷(WiBro) 중계기, 디지털방송통신 시스템 등을 국내외 이동통신사업자 등에 공급하고 있다.

당기말 현재 CS JAPAN 등 2개사를 연결대상 종속기업으로 보유하고 있다.

