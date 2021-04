서울고법 신임 수석부장판사에 정선재 부장판사

[아시아경제 김대현 기자] 정선재(56·20기) 서울고등법원 민사합의34부 부장판사가 같은 법원 수석부장판사로 임명됐다.

8일 법조계에 따르면 전날 대법원은 정 부장판사를 대법관 후보자로 지명된 천대엽 서울고법 수석부장판사(57·21기)의 후임으로 임명했다. 업무는 오는 9일부터 시작된다.

앞서 정 부장판사는 서울중앙지법 부장판사 재직 당시 파이시티 인허가 비리에 연루된 최시중 전 방송통신위원장에게 실형을 선고했고, 선거홍보업체 운영 과정에서 비리를 저지른 혐의로 기소된 이석기 전 통합진보당 의원의 항소심에서는 징역 8개월을 선고한 바 있다.

서울에서 태어난 정 부장판사는 영동고와 서울대를 졸업했고, 1988년 제30회 사법시험에 합격했다. 그는 사법연수원을 20기로 수료한 뒤 수원지법·서울지법 판사·대법원 재판연구관·사법연수원 교수 등 요직을 거쳤다. 2015년 대전고법 근무 시절엔 대전지방변호사회가 선정한 우수 법관으로 뽑히기도 했다.

