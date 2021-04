삼성전기, 올해 연봉 7% 올리기로 합의…줄줄이 인상

[아시아경제 정현진 기자] 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 192,500 전일대비 4,000 등락률 -2.04% 거래량 324,555 전일가 196,500 2021.04.08 14:33 장중(20분지연) 관련기사 켐트로닉스, 계열사 위츠에 84억 대여 결정모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! 모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! close 가 올해 직원 임금을 평균 7% 인상한다.

8일 업계에 따르면 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 192,500 전일대비 4,000 등락률 -2.04% 거래량 324,555 전일가 196,500 2021.04.08 14:33 장중(20분지연) 관련기사 켐트로닉스, 계열사 위츠에 84억 대여 결정모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! 모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! close 는 전날 노사협의회와 올해 직원 임금 평균 인상률을 7%로 합의했다. 기본인상률 4.5%, 개인 고과에 따른 성과인상률 2.5%를 더한 것이다.

이와 함께 양측은 국내 출장비를 3만5000원에서 5만원으로 인상하고, 경조사비는 직급에 차등을 두지 않고 지급하기로 했다. 기존 3일만 줬던 난임휴가는 5일로 늘리기로 합의했다.

올해 임금 인상폭은 기존 2~3%였던 점을 감안하면 두배 이상이 넘는 파격적인 수준으로 평가된다. 앞서 합의가 이뤄진 삼성전자의 합의안을 바탕으로 합의가 이뤄진 것으로 보인다.

앞서 삼성전자는 지난달 26일 기본인상률 4.5%, 성과인상률 3.0% 등 총 평균 7.5%의 임금 인상에 합의했다. 삼성SDI도 최근 삼성전기 삼성전기 009150 | 코스피 증권정보 현재가 192,500 전일대비 4,000 등락률 -2.04% 거래량 324,555 전일가 196,500 2021.04.08 14:33 장중(20분지연) 관련기사 켐트로닉스, 계열사 위츠에 84억 대여 결정모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! 모두가 놀란, 업계1위 '주식카톡방'의 무료 선언! close 와 비슷한 임금·복리안에 합의했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr