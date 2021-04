[e공시 눈에 띄네]코스닥-7일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 링크제니시스 링크제니시스 219420 | 코스닥 증권정보 현재가 8,130 전일대비 90 등락률 +1.12% 거래량 80,725 전일가 8,040 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 링크제니시스, 커뮤니티 활발... 주가 14.76%.[포스트IPO]⑥링크제니시스, 상장 3년간 제자리 걸음링크제니시스, 스마트팩토리(스마트공장) 테마 상승세에 1.75% ↑ close =LG전자와 19억원 규모 인력 구매 계약 체결

◆ KCC건설 KCC건설 021320 | 코스닥 증권정보 현재가 9,220 전일대비 100 등락률 +1.10% 거래량 120,677 전일가 9,120 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스닥-4일KCC건설, 2700억원 규모 대전 대흥2구역 재개발 공사 수주 [e공시 눈에 띄네]코스닥-23일 close =수성의 숲 주식회사에 대한 2200억원 규모 채무보증 결정

◆ 하림 하림 136480 | 코스닥 증권정보 현재가 3,040 전일대비 10 등락률 -0.33% 거래량 945,905 전일가 3,050 2021.04.07 15:30 장중(20분지연) 관련기사 하림, 권호상 사외이사 신규선임하림지주 손자회사 하림산업, 12억 규모 핫도그 공급계약하림산업, 5.3억 규모 공급계약 close =코로나19 확진자 발생으로 전북 익산시 육가공 공장 생산중단

◆ 유테크 유테크 178780 | 코스닥 증권정보 현재가 1,730 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,730 2021.04.07 00:00 장중(20분지연) 관련기사 거래소, 유테크에 불성실공시법인지정 예고 유테크, 커뮤니티 활발... 주가 12.67%.AI가 선택한 상승확률이 높은 5가지 핵심종목 close = 공시번복·공시변경으로 불성실공시법인 지정...11점 벌점·제재금 3400만원 부과

