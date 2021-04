[e공시 눈에 띄네] 코스피-7일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 일진머티리얼즈=유럽 노스볼트 AB와 4000억원 규모 2차전지용 일렉포일(I2S) 장기공급계약

◆ 평화산업=46억원 규모 계열사 평화씨엠비에 대한 채무 보증 결정

◆만도=공시불이행으로 불성실공시법인 지정...제재금 400만원 부과

◆ 에넥스=경기도 용인 소재 310억원 규모 유형자산 양도 결정

◆ 쌍용차=자동차 반도체 소자 부품수급 차질 등으로 평택 공장 생산중단

