美 국무부 "北 도쿄올림픽 불참, 코로나 때문일 것"

정치적 의미 부여 안해

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 국무부가 북한의 도쿄올림픽에 불참에 대해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 대한 북한의 엄중한 대응과 일치하는 조치라고 평가했다

네드 프라이스 국무부 대변인은 6일(현지시간) 브리핑에서 북한의 도쿄올림픽 불참에 관한 질문에 "우리는 북한이 하계 올림픽에 참가하지 않기로 했다는 보도를 인지하고 있다"라면서 "코로나19에 대한 북한의 엄중한 대응과 일치하는 것으로 보인다"라고 언급했다.

이는 북한의 도쿄올림픽 불참 결정에 정치적인 의미 부여를 피한 언급으로 해석된다.

한국 정부는 도쿄 올림픽을 계기로 남북은 물론 북·미 간의 대화 물꼬를 틀 가능성을 희망해 왔지만, 북한은 이날 코로나19 위기로부터 선수들을 보호하기 위해 도쿄올림픽에 참가하지 않기로 했다고 발표했다.

프라이스 대변인은 이어 "한반도와 인도·태평양의 평화와 안보라는 공동의 목표 추구에 있어 북한 문제에 대해 한국 및 일본과 긴밀히 조율을 계속할 것"이라는 원칙론만 강조했다.

그는 한미일 안보실장 회의가 종료됐지만, 대북정책 검토가 아직 진행 중이라고 설명하기도 했다.

