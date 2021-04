靑 "정책실장, 7일 최태원·김기문 시작으로 기업 소통 행보 시작"(종합)

[아시아경제 이지은 기자] 이호승 청와대 정책실장이 오는 7일 대한상공회의소 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장을 만나 면담을 갖는 것을 시작으로 경제계와의 소통을 시작한다.

강민석 청와대 대변인은 6일 브리핑을 통해 "청와대는 문재인 대통령의 지시에 따라 내일부터 순차적으로 경제계와 소통한다"며 이같이 밝혔다.

앞서 문 대통령은 지난 1일 참모진들과의 회의에서 "어려운 상황에서 정부 당국이나 청와대 정책실장, 비서실장 등이 경제계 인사들을 만나 고충을 들어주고 기업 활동을 뒷받침해 주는 건 당연한 책무"라며 경제계와의 소통을 강조했다.

이에 따라 이 정책실장은 7일 대한상의, 중기중앙회 면담을 시작으로 8일에는 경총, 중견기업연합회를 찾고, 14일에는 무역협회를 방문한다.

강 대변인은 "경제 제고를 위한 민관 협력으로, 한국판 뉴딜이나 탄소중립 이행, 규제완화 등 다양한 얘기를 나눌 것"이라며 "경제단체를 직접 찾아가서 생생한 현장 목소리를 듣는 것"이라고 말했다. 이 자리에는 국민소통수석과 경제수석, 산업정책비서관도 배석한다.

강 대변인은 "경제계 소통이 일회성으로 그치지 않도록 간담회 초청 등에 적극 참여해 소통을 이어가겠다"고 말했다.

단 이날 밝힌 소통 계획에는 전국경제인연합회(전경련)이 빠져 있었다. 이와 관련, 청와대 핵심 관계자는 "전경련은 대한상의 등의 방문 일정을 이야기했는데 중복되는 것으로 안다. 필요하면 소통할 것"이라며 "청와대는 대기업이든 중견기업이든 중소기업이든 애로 듣고 해소 방안을 논의할 것이며, 필요하면 각 기업과도 소통할 것"이라고 말했다.

