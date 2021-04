[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 신재은이 완벽한 몸매를 자랑했다.

최근 신재은은 자신의 인스타그램에 일상 속에서 찍은 사진 몇 장을 게재했다. 흰 티와 청바지로 멋을 낸 신재은은 소파에 앉아 몸매 볼륨이 돋보이는 포즈를 취하며 카메라를 응시하고 있다.

이에 누리꾼들은 "명품보다 더 명품 몸매", "라인이 예술", "너무 아름답다"라며 화답했다.

한편 신재은은 유튜버로도 활동하며 다양한 모습을 보여주고 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr