[신간안내]'디지털 화폐' 外

'아들아, 돈 공부해야 한다'·'저도 환율은 어렵습니다만'

◆디지털 화폐= 비트코인에 대한 궁금증을 알기 쉽게 풀어주는 종합 안내서. 암호 화폐에 담긴 혁신적인 기술 등 반드시 짚고 넘어가야 할 개념들을 꼼꼼하게 설명한다. 저자는 비트코인이 지금까지 이어져 온 일련의 실험적 통화 프로젝트 가운데 가장 많이 알려진 사례에 불과하다고 주장한다. 디지털 화폐의 창조는 곧 디지털 데이터를 가치 있게 만드는 도전 과제라며 혼란한 뉴스 홍수 속에서 옥석을 가려내라고 조언한다.(핀 브런턴 지음/조미현 옮김/에코리브르)

◆아들아, 돈 공부해야 한다= 어려운 경제 원리를 현실적인 비유로 풀어낸다. 영화 '기생충'의 지하·반지하·지상 공간을 통해 자본주의 속 욕구와 돈의 원리, 습관의 원리를 통찰하는 식이다. 아버지의 따뜻한 마음으로 자본주의를 현명하게 살아가는 비법을 전한다. "우리 삶의 90%가 돈과 관련이 있다. 돈 공부, 경제 공부는 삶의 본질을 공부하는 거다. 누군가에게 종속된 삶이 아니라 주도하는 삶을 살아가도록 해라."(정선용 지음/알에이치코리아)

◆저도 환율은 어렵습니다만= 세계 경제 최일선에서 현역으로 일하는 공직자들이 쓴 환율 기초 입문서. 외환시장이 어떻게 작동하는지부터 환율이 경제에 끼치는 영향까지 조목조목 설명한다. 환율의 변화 요인을 분석·추론하는 훈련으로 세계 경제의 큰 흐름을 읽어내라고 강조한다. 환율에 세계에서 벌어지는 모든 정보가 담겨 있다는 이유에서다. "환율은 여러 나라의 경제를 잇는 연결고리다."(송인창·이경석·성진규 지음/바틀비)

