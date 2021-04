냉동 난자의 모든 것, Q&A로 알기

[아시아경제 이진경 기자] 이전에는 여성 질환이나 난소 기능 이상이 있는 경우에 한해 난자를 냉동하였지만 지금은 결혼과 출산 시기가 늦어짐에 따라 발생할 수 있는 난임에 대한 하나의 대안책으로 난자 냉동을 고려하는 여성이 늘고 있다. 최근 난자 냉동을 경험한 여성 연예인들의 사례가 등장하면서 난자 냉동 시술에 대한 문턱이 낮아진 것은 사실이다. 그러나 시술 비용, 통증, 연령, 시기 등 아직 고려해야 할 문제들이 많아 제대로 알고 준비하는 것이 중요하다. 난자 냉동에 대해 고민이 된다면 이번 Q&A를 통해 몇 살에 난자를 동결하는 것이 가장 좋은지 또 얼마나 보관이 가능한지 등을 면밀히 살펴보고 제대로 준비해보자.

이진경 기자 leejeen@asiae.co.kr