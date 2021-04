제약바이오협회, 바이넥스·비보존 '자격 정지' 중징계

[아시아경제 이춘희 기자] 한국제약바이오협회가 최근 의약품 임의제조 등으로 논란을 빚은 바이넥스 바이넥스 053030 | 코스닥 증권정보 현재가 24,000 전일대비 1,550 등락률 -6.07% 거래량 3,607,281 전일가 25,550 2021.04.01 15:01 장중(20분지연) 관련기사 "어서 빨리 받아가세요" 좋은 정보 금방 사라져요바이넥스, 외국인 4만 9000주 순매도… 주가 -4.11%모두가 놀란, 업계 1위 ‘주식카톡방’의 무료 선언! close 와 비보존제약에 대한 자격 정지 중징계를 내렸다.

제약바이오협회는 지난달 31일 제2차 윤리위원회를 열고 바이넥스와 비보존제약에 대해 자격 정지 처분을 내리기로 의견을 모았다고 1일 밝혔다.

현재 이들 회사는 식품의약품안전처의 행정조사 결과 ▲첨가제를 변경허가 받지 않고 임의 사용 ▲제조기록서 거짓 이중 작성 ▲제조방법 미변경 ▲원료사용량 임의 증감 등의 약사법 위반 사항이 확인된 상태다.

제약바이오협회 윤리위는 이러한 위반 행위들이 협회 정관과 윤리위 심의기준 상의 ‘기업의 사회적 책임 및 윤리성에 반하는 행위’에 해당된다고 판단했다. 다만 식약처에서 인체 유해성은 적을 것이라고 본 점은 참작했다. 자격 정지 처분은 ▲협회 주관 교육 ▲의결권 ▲정부 정책에 관한 정보 및 의견 수렴 등 회원사로서의 권리가 모두 제한되는 등 중징계 처분에 해당한다는 것이 협회 측의 설명이다.

협회는 앞으로 식약처의 행정처분 및 수사결과가 나오는 대로 윤리위를 다시 열어 구체적 자격정지 기간을 정하는 한편 이 같은 징계안을 이사장단 회의와 이사회에 상정하는 등 후속 의결 절차를 진행할 예정이다.

협회 관계자는 "두 회사에 대한 징계 조치와 별도로 의약품 품질관리 제고 및 제네릭 위수탁 생산 등을 합리적으로 개선하기 위한 근본적 해결방안을 마련할 방침"이라고 전했다.

