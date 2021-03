朴 "오세훈, 용산참사 피해자에게 사과하고 사퇴해야"

[아시아경제 오주연 기자] 오세훈 국민의힘 후보가 지난 2009년 발생한 용산참사의 원인을 철거민들에 돌리는 취지로 발언했다가 질타를 받았다.

31일 박영선 더불어민주당 후보 측은 논평을 통해 "오 후보가 과거 자신의 시장 재임 기간에 일어난 용산참사 사건에 대해 '임차인들의 폭력적 저항이 본질' 이라는 망언을 서슴지 않고 있다"며 "반성없는 오만한 행태에 대해 경악을 금할 수 없다"고 지적했다.

이동주 대변인은 "용산참사는 서민의 삶을 외면하고 일방적으로 개발만을 밀어붙였던 국가 폭력이 빚어낸 대참사"라며 "용산참사 피해자와 유가족의 상처를 다시 한 번 헤집어놓은 망언에 대해 즉각 사죄하고, 후보직에서 사퇴하길 바란다"고 말했다.

이날 오 후보는 관훈토론에서 "용산참사는 재개발 과정에서 그 지역 임차인들이 중심이 돼서 전철련(전국철거민연합회)이라고 시민단체가 가세해서 매우 폭력적 저항이 있었다"며 "쇠구슬인가 돌멩이인가를 쏘며 저항하고 건물을 점거했는데 거기에 경찰이 진입하다 생겼던 참사다. 그래서 이 사고는 과도하고 부주의한 폭력 행위를 진압하기 위한 경찰력 투입으로 생겼던 사건"이라고 규정했다. 다만 오 후보는 "임차인 권익이 최대한 보장되지 못하고 투쟁과 갈등이 나타난 건 분명히 책임을 느껴야 할 대목"이라며 "여러 번 죄송스럽다는 말씀을 드렸다"고 전했다.

이에 대해 더불어민주당은 "용산참사는 추운 겨울 철거민들을 쫓아낸 서울시와 생존을 위한 철거민의 저항을 강압적으로 진압한 경찰이 만들어낸 비극"이라고 반박했다.

홍정민 중앙선대위 대변인은 "오 후보에게 집 잃은 철거민은 서울시민도 아니고 사람도 아니냐"며 "인권 감수성도 약자에 대한 동정심도 전혀 찾아볼 수 없는 오 후보 발언에 경악을 금할 수 없다"고 꼬집었다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr