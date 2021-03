[아시아경제 지연진 기자] 넥스턴 넥스턴 089140 | 코스닥 증권정보 현재가 17,850 전일대비 450 등락률 -2.46% 거래량 150,665 전일가 18,300 2021.03.30 15:30 장마감 관련기사 넥스턴, '넥스턴바이오사이언스'로 이름 바꿔 바이오 사업 진출넥스턴, 작년 매출 70%↓…적자전환‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제 close 은 기업 이미지 제고와 사업다각화를 위해 상호를 넥스턴바이오사이언스로 변경한다고 30일 공시했다.

