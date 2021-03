현대오일뱅크, 1800억원 규모 현대케미칼 주식 추가 취득

[아시아경제 유현석 기자] 현대중공업지주 현대중공업지주 267250 | 코스피 증권정보 현재가 294,000 전일대비 3,000 등락률 +1.03% 거래량 140,141 전일가 291,000 2021.03.29 15:30 장마감 관련기사 현대중공업, 6371억 규모 컨테이너선 5척 수주수소 생산부터 운송·저장·활용까지…현대重, 육·해상 밸류체인 갖춘다권오갑 회장 "친환경기술로 경쟁사 따돌리겠다" close 는 현대오일뱅크가 석유류 및 석유화학제품 제조·판매업을 영위하는 자회사 현대케미칼의 주식 3600만주를 1800억원에 추가 취득한다고 29일 공시했다.

주식 취득 뒤 현대오일뱅크의 현대케미칼 지분율은 60%가 된다. 주식 취득 예정일은 다음달 13일이다. 현대중공업지주는 주식 취득 목적에 대해 "현대케미칼의 HPC공장 건설"이라고 설명했다.

