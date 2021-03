[아시아경제 유현석 기자] 이엑스티 이엑스티 226360 | 코스닥 증권정보 현재가 2,245 전일대비 95 등락률 -4.06% 거래량 628,807 전일가 2,340 2021.03.26 15:30 장마감 관련기사 이엑스티, 케이에이치이엔티로 사명 변경…재도약 선언[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일 close 는 영화제작, 수입배급 및 유통업 등 종속회사 케이에이치미디어의 주식 1240만주를 62억원에 추가 취득한다고 26일 공시했다.

주식 취득 뒤 이엑스티의 케이에이치미디어 지분율은 51.7%가 된다. 이엑스티는 "취득방법은 대여금 62억 상계청구로 인한 출자전환"이라고 밝혔다. 이어 주식 취득의 목적에 대해 "사업다각화를 통한 경영목적달성"이라고 설명했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr