동국제약, 알러지 유발물질 차단제 '코앤텍' 출시

[아시아경제 서소정 기자] 동국제약 동국제약 086450 | 코스닥 증권정보 현재가 28,200 전일대비 100 등락률 +0.36% 거래량 69,501 전일가 28,100 2021.03.26 13:31 장중(20분지연) 관련기사 동국제약, 항생제 활용한 코로나19 치료제 개발 추진신사업 찾는 제약바이오 '기대와 우려'동국제약, 갱년기 여성 위한 '훼라민퀸 원데이 클래스' 열어 close (부회장 권기범)은 알러지 유발물질 차단연고 '코앤텍'을 출시했다. 코앤텍은 유럽에서 개발됐으며, 코 점막에 보호막을 형성해 알러지를 유발시키는 물질을 차단한다.

알레르기 비염 치료 방법 중 하나인 회피요법은 알레르기 비염 치료에 있어 가장 기본적인 치료법으로, 주로 생활 속에서 진드기 제거와 공기 질 개선, 반려동물 제한 등 알러지 유발 물질을 피하는 방법이 있다.

하지만 생활 속에서 단순히 알러지 유발물질을 회피하는 것만으로는 충분치 않아 유럽에서는 이를 강화하기 위한 회피요법제가 개발돼 치료에 사용되고 있다.

코앤텍의 성분인 화이트 소프트 파라핀에 대한 임상연구 결과에 따르면 1일 4회 9일동안 사용한 결과 코막힘, 콧물 등 코 증상 지수가 75% 개선됐으며, 위약군(25% 개선)에 비해 유의한 효과가 확인됐다.

1일 3회 30일동안 사용한 임상연구에서는 알레르기 비염 환자에게 낮게 나타나는 ‘삶의 질 개선’ 수치도 위약군에 비해 4배 이상 높게 나타났다.

코앤텍은 색소나 보존제가 포함되지 않았고, 기존 치료법과 병행 사용이 가능하다. 환절기 꽃가루나 반려견 털 등에 의해 유발되는 알레르기 비염에 효과적이며, 만성 알레르기 비염에 많이 나타나는 코 건조에 따른 잦은 코피 예방에도 도움을 줄 수 있다.

코앤텍은 연고 타입의 제품으로 손이나 면봉을 통해 코 속 점막에 도포하면 3~5시간 효과가 지속되고 자연적으로 배출되므로 체내 유입 염려가 없어 반복적으로 사용할 수 있다. 연고튜브 형태로 무향과 민트 두 종류의 제품이 발매돼 약국에서 판매중이다.

동국제약 마케팅 담당자는 "알레르기 비염을 치료하지 않고 방치하는 분들의 비율이 35%에 이르기 때문에 향후 관리의 필요성을 보다 적극적으로 홍보할 계획"이라고 말했다.

