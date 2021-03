이엑스티, 케이에이치이엔티로 사명 변경…재도약 선언

[아시아경제 박형수 기자] 코스닥 상장사인 이엑스티 이엑스티 226360 | 코스닥 증권정보 현재가 2,360 전일대비 30 등락률 +1.29% 거래량 546,147 전일가 2,330 2021.03.24 15:14 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일[e공시 눈에 띄네] 코스닥-17일[CB발행 그후]이엑스티, 올해만 CB 4번 발행…오버행 우려 '↑' close (EXT)가 사명을 '케이에이치이엔티(KH E&T)'로 바꾸고 재도약을 선언 했다. 사업영역도 기초?지반 분야를 넘어 종합건설업과 신재생에너지 사업으로 확대한다.

이엑스티는 24일 정기주주총회를 열고 상호 변경과 정관 일부 변경, 감사 선임 안건 등을 결의했다. 이엑스티가 기초?지반 분야를 선도하는 기업을 넘어 종합건설업 및 사업 확대 등 새로운 도약을 위한 조치다.

2004년 설립한 이엑스티는 기초?지반 분야에서 선도 기업으로 성장했다. 주로 신축건물 현장에서 쓰이는 선단확장형 EXT 파일을 비롯해 내진설계?보강 및 리모델링 분야의 'SAP(Screw Anchor Pile) 공법', 5층 이하 저층 건물 및 주차장 등의 지반개량용 'PF(Point Foundation) 공법' 등을 개발했다.

이엑스티는 지속적인 기술개발과 철저하고 엄격한 시공으로 기초?지반 분야에서 높은 부가가치를 창출했다. 특허, 디자인, 상표 등 국내외 지적재산권은 200여개에 달한다. 이엑스티는 오랜 기간 다져온 전문성과 신뢰성을 바탕으로 2019년 이후 종합건설 프로젝트를 수주하며 본격적으로 종합건설사로 성장하고 있다.

강정식 이엑스티 대표는 "기존 사명은 공법명에서 따왔다"며 "기초?지반 분야에 국한된 전문 건설업의 이미지가 강했다"고 설명했다. 이어 "사업 목적에 신재생에너지 사업을 추가했다"며 "사업진출을 위해 사명을 바꾸기로 했다"고 덧붙였다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr