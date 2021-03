지역사회 장애인 복지 증진 노력



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산엔청복지관은 산청지역자활센터와 지역사회 장애인 복지서비스 증진을 위해 함께 노력할 것을 약속하는 협약을 체결했다고 23일 밝혔다.

산엔청복지관은 산청지역자활센터의 푸드뱅크 사업단을 비롯해 여성장애인 자조 모임인 ‘라온교실’과 환경사업단의 목공예, 천연염색 프로그램을 함께 진행한 바 있다.

특히 장애인 통합사례관리 부분에서도 공동대응하는 등 활발한 업무교류를 통해 지역사회와 장애인 복지발전을 위해 힘써오고 있다.

김순옥 관장과 노준석 센터장은 “양 기관이 여러 영역에서 협력해 산청군의 장애인 복지발전에 시너지 효과를 낼 것으로 기대한다”며 “앞으로도 더 많은 영역에서 협력할 방안을 모색하겠다”고 뜻을 모았다.

