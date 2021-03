스트레스에 대응하는 웃픈 현대인의 독특한 소비 스타일 알아보기

[아시아경제 이진경 기자] 취업난, 불경기, 집콕, 직장 업무, 상사 잔소리, 우울감, 외로움, 부모님 잔소리, 답답한 마스크까지 우리 주변에 스트레스를 주는 것들은 너무나 많지만 봄나들이조차 맘 편히 하기 어려운 요즘 스트레스를 푸는 방법도 한정적일 수밖에 없습니다. 요즘 젊은 사람들 사이에서 유행하는 스트레스 해소용 소비 형태가 있다고 하니 신조어를 통해 알아보고 배워보는 시간 마련했습니다.

