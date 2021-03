[e공시 눈에 띄네]코스닥-15일

[아시아경제 이선애 기자]

<장 마감 후 주요 공시>

▲ 쌍용정보통신=재무구조 개선 위해 2대 1 무상감자 결정. 아울러 1대 2 액면분할과 250억원 규모 유상증자도 진행

▲ 아난티=운영자금 및 채무상환자금 마련을 위해 600억원 규모 사모 전환사채(CB) 발행 결정

▲ TS트릴리온=무상증자에 따른 권리락(기준 1510원)

▲ 코센=내부결산시점 관리종목 지정 또는 상장폐지 사유 발생

▲ 포스코엠텍=대표이사 민중기에서 이희근으로 변경

▲ 이즈미디어=공시 번복에 따른 불성실공시법인 지정 예고

▲브이티지엠피=28회 전환사채의 전환가액 8656원에서 8208원으로 조정

▲ 에스티팜=미국 바이오텍회사와 62억원 규모의 공급 계약 체결

▲ 제넨바이오=정광원 대표이사 사임

▲ 한프=무상증자 철회 결정

