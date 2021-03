[특징주] 마켓컬리 효과.. 관련株 급등

리

[아시아경제 황준호 기자] 마켓 컬리의 미국 증시 상장에 대한 기대감이 커지면서 관련 주들이 15일 증시에서 급등하고 있다.

이날 10시12분 현재 케이씨피드 케이씨피드 025880 | 코스닥 증권정보 현재가 4,125 전일대비 940 등락률 +29.51% 거래량 9,718,421 전일가 3,185 2021.03.15 10:20 장중(20분지연) 관련기사 쿠팡 따라 미국간다! ‘주가급등’ 마켓컬리 관련 핵심주 ! 당장 다음주입니다케이씨피드, 주가 3150원 (28.57%)… 게시판 '북적'삼성전자 물리셨나요? 주가 어떻게 될까요? 속! 시원하게 말씀드립니다. close 는 28% 상승한 4095원을 기록하고 있고 흥국에프엔비 흥국에프엔비 189980 | 코스닥 증권정보 현재가 5,330 전일대비 845 등락률 +18.84% 거래량 31,943,509 전일가 4,485 2021.03.15 10:20 장중(20분지연) 관련기사 흥국에프엔비, 검색 상위 랭킹... 주가 23.75%[특징주]쿠팡 관련주 흥국에프엔비 강세외인 순매수 2위!!! 주목해야 할 “러시아 백신” 핵심 수혜 株! 주가 고공행진 close 도 18.17% 오른 5300원을 가리키고 있다. 우양 우양 103840 | 코스닥 증권정보 현재가 6,660 전일대비 590 등락률 +9.72% 거래량 10,056,343 전일가 6,070 2021.03.15 10:20 장중(20분지연) 관련기사 우양, 상환전환 우선주당 50원 현금배당 결정우양, KTB증권 유튜브 '스몰스몰해' 통해 온라인 IR 공개거리두기 확산에 '집콕'...가정간편식 관련株 부각 close 은 10%대, 푸드웰 푸드웰 005670 | 코스닥 증권정보 현재가 7,950 전일대비 730 등락률 +10.11% 거래량 1,586,088 전일가 7,220 2021.03.15 10:20 장중(20분지연) 관련기사 푸드웰, 주당 85원 현금배당 결정거리두기 확산에 '집콕'...가정간편식 관련株 부각푸드웰, 검색 상위 랭킹... 주가 0.8% close 은 9%대 오름세를 나타내고 있다.

케이씨피드와 흥국에프엔비 흥국에프엔비 189980 | 코스닥 증권정보 현재가 5,330 전일대비 845 등락률 +18.84% 거래량 31,943,509 전일가 4,485 2021.03.15 10:20 장중(20분지연) 관련기사 흥국에프엔비, 검색 상위 랭킹... 주가 23.75%[특징주]쿠팡 관련주 흥국에프엔비 강세외인 순매수 2위!!! 주목해야 할 “러시아 백신” 핵심 수혜 株! 주가 고공행진 close 는 마켓컬리에 식료품 등을 납품하고 있다는 이유에서 관련주로 분류됐다. 우양 우양 103840 | 코스닥 증권정보 현재가 6,660 전일대비 590 등락률 +9.72% 거래량 10,056,343 전일가 6,070 2021.03.15 10:20 장중(20분지연) 관련기사 우양, 상환전환 우선주당 50원 현금배당 결정우양, KTB증권 유튜브 '스몰스몰해' 통해 온라인 IR 공개거리두기 확산에 '집콕'...가정간편식 관련株 부각 close 은 가정간편식(HMR)을 주로 생산하고 있어 관련주로 꼽혔다.

지난 12일 마켓컬리 운영사 컬리에 따르면 김슬아 대표는 최근 팀장급 이상 직원들을 대상으로 연내 상장 추진 계획을 공유했다. 미 경제매체 월스트리트저널(WSJ)은 마켓컬리 내부 자료를 인용해 마켓컬리 이용자의 재이용률이 60%로 업계 평균치인 29%보다 훨씬 높다고 전했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr