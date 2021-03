힐스테이트 광천, 차주 오피스텔 청약접수 진행... 아파트 일정은?

17일 공식 홈페이지서 오피스텔 청약 진행, 아파트는 23일 청약홈 통해 1순위(해당)청약

현대엔지니어링이 광주광역시 서구 광천동 일대에 선보이는 '힐스테이트 광천'의 청약접수가 차주부터 시작된다.

힐스테이트 광천은 광천동 첫 힐스테이트 브랜드 단지로, 광주 서구 광천동 17-1번지 일원에 지하 3층, 지상 28~32층, 3개동, 총 359세대 규모의 주상복합단지로 조성된다. 아파트 전용면적 70ㆍ84㎡ 305세대, 오피스텔 전용면적 29㎡ 54실이 함께 구성된다.

아파트의 타입별 가구수는 ▲70㎡A 87세대 ▲70㎡B 87세대 ▲84㎡A 79세대 ▲84㎡B 52세대다. 전 세대가 소비자의 선호도 높은 중소형으로 구성되는 것이 특징이다. 오피스텔의 타입별 실수는 ▲29㎡OA 3실 ▲29㎡OB 9실 ▲29㎡OC 15실 ▲29㎡OD 3실 ▲29㎡OE 9실 ▲29㎡OF 3실 ▲29㎡OG 6실 ▲29㎡OH 6실로 구성된다.

오피스텔은 힐스테이트 광천 홈페이지를 통해 청약접수를 진행한다. 오피스텔의 청약접수는 17일 진행되며, 18일 당첨자를 발표한 뒤, 19일 견본주택에서 계약을 진행한다.

오피스텔의 경우는 1인 가구의 증가, 제로금리 시대 등의 사회 트렌드 맞춘 원룸형 구조로 조성되는 것이 특징이며 실거주 수요 및 임대 수요 등 다양한 수요층의 유입이 기대된다. 또한 힐스테이트 광천 오피스텔은 100세대 미만으로 구성돼 전매제한이 없어 투자가치가 높아 투자자들의 관심도 높을 것으로 전망된다.

아파트의 경우 오는 22일 특별공급 접수를 시작으로 23일 1순위(해당지역), 24일 1순위(기타지역) 청약접수, 25일 2순위 청약접수를 한국부동산원 청약홈을 통해 받는다. 당첨자 발표는 31일 진행되며, 정당계약은 4월 12일부터 15일까지 4일간 진행된다.

- 각기 다른 취향에 맞게 내부설계 선택 가능...미세먼지 저감설계도 선보여

힐스테이트 광천은 광주를 대표하는 프리미엄 브랜드이자, 라이프스타일 리더인 힐스테이트의 감각적이고 세련된 설계가 적용돼 입주민의 주거쾌적성을 극대화할 예정이다.

단지는 먼저 남향 위주의 배치로 채광과 통풍을 높였으며, 판상형 및 탑상형 혼합 구조를 도입해 각 방의 독립성과 거실의 개방감을 극대화했다. 또 팬트리 공간과 안방 드레스룸, ‘ㄷ’자형 주방 등을 적용해 수납공간을 키워 공간활용성을 높였다.

특히 세대 내부 설계는 각기 다른 입주자의 라이프스타일에 맞춰 꾸밀 수 있도록 해 주목된다. 전용 70㎡A 타입의 경우 현관 우측에 위치한 팬트리를 기본형으로 선택하거나, 의류건조기를 둘 수 있는 수납공간 중 선택할 수 있게 했다. 전용 84㎡B 타입은 복도팬트리를 기본형과 현관 팬트리와 함께 통합한 팬트리 통합형, 스타일러 설치공간을 제공하는 팬트리 분리형으로 구분해 기호에 맞게 선택할 수 있다. 뿐만 아니라 안방 드레스룸 역시 파우더룸과 드레스룸이 구분된 기본형과 이를 통합한 디럭스 드레스룸으로 구분해 취향에 따라 선택이 가능하게 했다. 이는 모두 무상으로 제공된다.

다양한 스마트시스템도 주목할 만하다. 특히 단지는 확장 시 유상옵션으로 미세먼지 저감에 효과가 있는 현관 에어샤워 시스템과 중문을 선택할 수 있다. 현관 에어샤워 시스템을 통해서는 외부 활동 후 온 몸에 붙어있는 미세먼지를 현관 에어샤워기에서 바람을 불어내어 제거할 수 있고, 또 신발장 내부에 설치된 에어브러쉬를 통해 큰 먼지까지 제거가 가능하다.

또 힐스테이트의 특화 서비스인 Hi-oT서비스를 통해 스마트폰 앱으로 세대 내 가전기기를 제어할 수 있으며, 홈네트워크시스템, 원패스 시스템, 일괄소등 시스템 등이 적용돼 입주민은 더욱 편리한 주거생활을 누릴 수 있을 전망이다.

여기에 단지는 그린 스토리로 꾸며진 두 가지 테마의 힐링 가든으로 조성해 쾌적함을 더할 예정이다. 힐링 가든으로는 녹음과 휴식이 함께 하는 '포켓가든'과 어린이들이 뛰어놀며 창의력을 키울 수 있는 '플레이가든', 도심 속에서 안락함과 편안한 휴식을 취할 수 있는 정원형 공개녹지 등이 꾸며진다. 이 밖에도 단지는 동백나무와 소나무, 느티나무, 매화나무, 벚나무 등 12종의 다양한 식재를 심어 사계절 내내 쾌적하고 아름다운 단지를 만날 수 있게 한다는 계획이다.

- 광주 대표 주거 선호지 ‘광천동’의 인프라 모두 가깝게 누려…개발호재 수혜도 예상돼

힐스테이트 광천은 광주에서 높은 주거 선호도를 자랑하는 광천동에서도 우수한 입지에 위치해 교통, 교육, 자연, 편의 등의 인프라시설을 모두 가깝게 누리는 뛰어난 주거여건을 자랑한다.

특히 교통환경이 편리하다. 인근에는 아시아 최대규모의 종합버스터미널인 광주 유스퀘어가 자리하고 있고, 광주선 광주역, 광주지하철 1호선 농성역도 가깝다. 또 죽봉대로, 무진대로, 서광주IC의 진입도 용이해 지역 내외로의 편리한 이동이 가능해 입주민은 남다른 교통편의를 누릴 것으로 기대된다.

쾌적한 자연환경과 풍부한 편의시설도 돋보인다. 단지 앞에는 광주천이 흐르고 있고, 일부 세대에서는 무등산의 조망도 가능하다. 또 신세계백화점, 이마트, 유스퀘어 문화관, CGV, 광주기아챔피언스필드, 메디컬타운 등 다양한 편의시설과 문화시설도 인접해 있다.

교육환경도 좋다. 특히 도보권에는 광천초와 효광초 등이 자리하고 있고, 인근에는 광덕중ㆍ고교, 서석ㆍ중고교가 위치해 아이 키우기 좋은 환경을 갖췄다.

그런 가운데 단지는 다양한 개발호재도 갖춰 미래가치도 높다는 평가다. 특히 인근에는 사업비 약 1조 1,300억 원, 약 42만 5,984㎡ 부지를 개발하는 광주 최대규모 재개발 사업이 추진되고 있어 기대감이 높다. 이를 통해서는 약 5,600여 세대 규모의 주거단지가 조성될 예정이다. 또 주변에는 전남ㆍ일신방직 부지를 주거 및 상업용지로 개발하는 사업도 계획 중이다. 때문에 이들 사업이 완료되면 단지 주변 일대는 광주를 대표하는 대규모 신흥 주거타운으로 거듭날 것으로 전망돼 이에 따른 수혜가 예상된다.

분양 관계자는 "광주 대표 주거지 광천동을 대표하는 명품 랜드마크 단지가 될 수 있도록 현대엔지니어링의 노하우와 기술력을 도입해 최고의 단지를 선사할 것"이라며 "본격적인 분양일정에도 많은 관심을 부탁드린다"라고 말했다.

힐스테이트 광천의 견본주택은 광주 서구 농성동 156-19일원에 마련된다. 견본주택은 당첨자 발표 후 당첨자에 한해서만 관람을 시행할 예정이며, 코로나19 발생국가 방문자, 발열, 호흡기 환자, 노약자 및 영유아, 마스크 미착용자 등의 경우는 입장이 제한될 수 있다.

