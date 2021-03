"공모주 청약 환불금, OK저축銀에 맡기세요"

OK e-대박통장에 환불금 입금 후 오픈뱅킹 등록 시 금리 최대 年 1.5% 제공

[아시아경제 송승섭 기자]OK저축은행이 ‘공모주 청약 환불금’ 등 투자처를 정하지 못한 단기자금 관리에 유용한 입출금예금인 ‘OK e-대박통장’을 추천한다고 12일 밝혔다.

이 상품은 하루만 맡겨도 높은 금리가 적용되는 입출금예금이다. 가입금액 및 납입방법 등의 제한 없이 운용이 가능하다. 정기예금 수준의 금리를 제공하지만 필요에 따라 자유롭게 입출금이 가능해 공모주 청약 환불금 등의 단기자금 관리에 용이하다는 게 회사 측 설명이다.

OK저축은행에 따르면 공모주 청약 열풍이 불기 시작한 지난해 6월부터 지난달말까지 입출금예금이 약 3500억원 순증했다.

회사 관계자는 “이달 또한 대형주를 중심으로 공모주 청약이 활발해지면서 자금 운용에 대한 투자자들의 관심이 계속 고조되고 있는 상황”이라며 “공모주 청약 환불금을 OK e-대박통장에 운용할 경우, 보다 높은 금리 혜택을 누리며 해당 단기자금을 자유롭게 투자할 수 있다”고 설명했다.

특히 지난달부터 전개 중인 ‘오픈뱅킹 등록 이벤트’에 참여할 경우, OK e-대박통장 기본금리 연 1.4%(세전)에 우대금리 0.1%포인트(p)가 적용돼 최대 연 1.5%(세전)의 금리 혜택을 받을 수 있다. 우대금리는 법인 상품 및 조건부 우대가 이미 적용 중인 일부 상품을 제외한 OK저축은행 전 입출금예금 상품에 적용된다. 기존에 자사 입출금예금을 보유하거나 신규 가입한 고객 중 은행 및 증권사 등 타 금융기관 오픈뱅킹에 해당 계좌를 등록한 고객이 대상이다. 적용 기간은 해당 계좌를 타사 오픈뱅킹에 등록한 다음날부터 등록을 해제한 날까지다.

이 상품은 OK저축은행 모바일뱅킹을 통해 비대면으로 개설할 수 있다.

