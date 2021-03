[아시아경제 오현길 기자] 해성산업 해성산업 034810 | 코스닥 증권정보 현재가 11,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 25,307 전일가 11,800 2021.03.11 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일해성산업-한국제지, 합병안 주총 통과[e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일 close 은 계양전기를 자회사로 편입한다고 11일 공시했다. 공개매수를 통한 지분취득으로, 자회사 편입 후 지분 소유비율은 34.0%다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr