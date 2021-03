삼성전자 물리셨나요? 골드만 삭스 ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 까지 간다!!

신청하신 30분, 무료체험 종목 < 푸른저축은행(007330) > 21.03.10 上 축하드립니다.

'윤석열’ 관련 후속 주 나갑니다! 지금 놓치시면 없습니다. 오늘 기회 잡으세요.

▶▶ 3월 12일 주가급등 시작합니다! 물리신 분들 필독!! 골드만삭스 ‘삼성전자’ 주가의 예견! 확실하게 잡으세요 ‘삼성전자’ 관련 ▶ 무료체험 신청◀

지난해 삼성전자가 총 38조원이 넘는 시설투자를 단행했다. R&D 비용이 20조원을 넘기며 역대 최대 수준을 기록했다. 반도체 대호황기였던 2017년의 43조 4천억 이후 가장 많은 것이다. 주요 5대 매출처는 애플, 베스트바이, 도이치텔레콤, 버라이즌이 있다. 골드만삭스는 대규모 투자를 감행하는 삼성전자의 행보에 투자의견 매수(BUY)를 발표한 바 있다.

▶▶ 금요일 곧바로 ‘上’ 직행합니다. 골드만 삭스가 예견한 ‘삼성전자’ 주가!!! [‘삼성전자’ 관련] ▶ 무료체험 신청 ◀

“신청하고 3일동안 소액으로 매일 사봤는데 신기할 정도로 매일 상한가 수익이 나와서 정말 깜짝 놀랬어요. 어떻게 이게 가능한지 정말 대단합니다. 지금은 가입비 내고 VIP서비스 받은지 약3개월정도 지났는데 벌써 제 계좌에는 3천만원이 쌓여 있네요. 정말 감사 또 감사합니다. 아! 제 지인들에게도 적극 추천 중이에요.” (VIP 직장인 이유진 41세 회원)

※선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

▶▶ “3월 12일 상한가” 오늘 까지만 제공하고 마감합니다.

[‘삼성전자’ 관련 종목 받아보기!] ▶종목 받아보기◀

[인공지능 최근 상한가 적중]

*21.03.09 아이크래프트(052460) 上 적중!

*21.03.04 NE능률(053290) 上 적중!

*21.03.02 한빛소프트(047080) 上 적중!

*21.02.26 케이씨티(089150) 上 적중!

*21.02.24 로지시스(067730) 上 적중!

*21.02.22 메디톡스(086900) 上 적중!

*21.02.19 유니온(000910) 上 적중!

*21.02.17 다날(064260) 上 적중!

*21.02.15 동방(004140) 2연上 적중!

*21.02.10 동방(004140) 上 적중!

*21.02.08 이트론(096040) 上 적중!

*21.02.05 성안(011300) 上 적중!

*21.02.03 구영테크(053270) 上 적중!

*21.02.01 효성티앤씨(298020) 上 적중!

▶▶ 딱! 20명 만 드립니다. 역전의 주인공이 되고 싶다면? ▶지금 받아보기◀

※선착순 10명 마감! 전, 후반 모두 끝났습니다. 마지막 인저리 타임 결승골의 주인공※

[오늘의 관심주]

# 아이에이 아이에이 038880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,555 전일대비 205 등락률 +15.19% 거래량 78,125,145 전일가 1,350 2021.03.11 12:01 장중(20분지연) 관련기사 삼성이 만드는 “차세대 배터리”!! 외인 “매수”!! 주가 올라갑니다!!아이에이, 中 최대 전기차 기업에 전력모듈 공급 확대【시선집중】 오락가락 증시, 연승행진하려면? close # 휴먼엔 휴먼엔 032860 | 코스닥 증권정보 현재가 12,300 전일대비 1,500 등락률 +13.89% 거래량 10,245,289 전일가 10,800 2021.03.11 12:01 장중(20분지연) 관련기사 휴먼엔, 226억 규모 파생상품 거래 손실 발생휴먼엔, 검색 상위 랭킹... 주가 0.0%휴먼엔, 검색 상위 랭킹... 주가 1.11% close # 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 678,000 전일대비 42,000 등락률 +6.60% 거래량 432,909 전일가 636,000 2021.03.11 12:01 장중(20분지연) 관련기사 삼성이 만드는 “차세대 배터리”!! 외인 “매수”!! 주가 올라갑니다!!개인들, 2차전지株 충전 중국내 증시 동반 상승...코스피3000·코스닥900선 회복 close # SFA반도체 SFA반도체 036540 | 코스닥 증권정보 현재가 7,980 전일대비 70 등락률 +0.88% 거래량 3,951,976 전일가 7,910 2021.03.11 12:01 장중(20분지연) 관련기사 정부가 주도하는 ‘반도체’ 국산화! 참여기업, ‘주가상승’ 예약! 지금 매수하세요반도체 국산화! 삼성전자, SK하이닉스 나선다! 최대 수혜 소부장 대장 株SFA반도체, 외국인 19만 2415주 순매도… 주가 -1.25% close # 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 82,100 전일대비 1,200 등락률 +1.48% 거래량 10,896,100 전일가 80,900 2021.03.11 12:01 장중(20분지연) 관련기사 삼성이 만드는 “차세대 배터리”!! 외인 “매수”!! 주가 올라갑니다!!정부 발표! “반도체 적극 확보” 참여기업, ‘주가상승’ 예약! 지금 매수하세요코스피 '3000선' 회복..."미국 경기부양책, 금리 안정 효과" close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.