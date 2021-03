에쓰씨엔지니어링, ‘여수지사’ 설립…"수주 확대·수익성 강화 거점"

[아시아경제 유현석 기자] 종합엔지니어링 전문기업 에쓰씨엔지니어링 에쓰씨엔지니어링 023960 | 코스피 증권정보 현재가 4,720 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,990 2021.03.11 07:52 장시작전(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-19일에쓰씨엔지니어링, 신주발행금지 가처분소송 취하에쓰씨엔지니어링 “수소경제 활성화로 친환경 수소에너지 설비 구축 신사업 탄력” close 은 EPC(설계·조달·시공)사업의 추진력 강화를 통한 수주 및 수익성 확대를 위해 여수지사를 설립했다고 11일 밝혔다.

회사 관계자는 "에쓰씨엔지니어링이 최근 5년간 수주한 국내 산업설비 프로젝트 성과의 50% 정도가 여수지역에서 발주된 것"이라며 "주요 영업 대상이자 에쓰씨엔지니어링의 EPC 기술로 현재 가동 중인 다수의 화학플랜트가 위치하고 있는 여수지역은 기존 사업실적과 잠재 고객사가 집중된 곳으로 신규, 증설, 유지보수 프로젝트 등 다양한 수주성과를 보다 효과적으로 확대해 나갈 수 있으리라 기대된다"고 설명했다.

여수에 위치한 여수 국가산업단지(이하 여수 산단)는 국내 최대 석유화학단지다. 지난해 코로나19 사태 여파로 인한 업계 불황을 딛고 최근 들어 화학제품 수요 및 공장 가동률이 개선되며 그동안 지연된 설비 투자도 증가하고 있는 추세다.

이에 에쓰씨엔지니어링은 여수지사를 기반으로 한 여수 산단 내 고객사와의 긴밀한 협력 네트워크를 통해 발주처의 니즈를 선제적으로 파악하고 공사수행 경험을 활용한 사전 기술영업 서비스를 제공하는 등 수주 가능성을 높이기 위한 현지 전략을 적극 구사할 방침이다. 또 우수 협력업체와의 공조체제를 발판으로 원가 경쟁력을 강화하고 고객 만족을 실현하는 신속한 대응 프로세스도 구축할 예정이다.

유승규 에쓰씨엔지니어링 대표는 "올해 여수지역 내 에쓰씨엔지니어링이 주목하고 있는 대규모 프로젝트 발주 예상 규모가 약 1500억원에 달한다"며 "여수지사를 전략적 거점으로 전방위 밀착영업을 강화해 전년도 여수지역 수주 규모 대비 2배 이상 증가시킴으로써 외형 성장과 수익성 강화라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있도록 전력을 다하겠다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr