한미약품 close 은 보통주식 1주당 500원의 현금배당을 결정했다고 9일 공시했다. 배당금 총액은 58억8133만원이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr