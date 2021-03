경남제약, '레모나' 모델 걸그룹 트와이스 발탁…"다양한 온·오프라인 활동 진행 예정"

[아시아경제 유현석 기자] 경남제약 경남제약 053950 | 코스닥 증권정보 현재가 7,040 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 7,360 2021.03.09 08:22 장시작전(20분지연) 관련기사 경남제약, 지난해 매출 709억으로 전년比 58.3% 증가… “역대 최대”[e공시 눈에 띄네] 코스닥-19일경남제약, 지난해 영업이익 21억원…흑자전환 close 은 '레모나' 브랜드의 새로운 모델로 걸그룹 트와이스를 선정했다고 9일 밝혔다.

이번에 새롭게 레모나 모델로 선정된 트와이스는 지난 2015년 데뷔곡 '우아하게'를 시작으로 'CHEER UP', 'TT', 'KNOCK KNOCK', 'SIGNAL' 등의 다양한 히트곡들을 보유하며 국내·외 팬들의 많은 사랑을 받고 있다.

이미 지난해 최대매출을 달성하였고 일본에도 진출해 연착륙을 성공적으로 마친 레모나는 트와이스와 함께 일본 내 시장에서 입지를 탄탄히 굳히고, 동남아와 북미 등 해외 진출에도 더욱 박차를 가하며 글로벌 마케팅을 강화할 예정이다.

임도형 경남제약 홍보본부장 상무는 "트와이스는 국내외 팬들에게 큰 사랑을 받고 있는 가요계 최고의 그룹"이라며 "아홉 멤버들의 매력이 레모나와 만나 큰 시너지를 발휘할 것으로 예상된다며 트와이스와 함께한 다양한 온·오프라인 활동 등에 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

또 “레모나 라인의 신제품 및 트와이스의 콜라보 제품 등을 출시할 예정"이라며 “전년에 이어 견조한 매출 성장세를 이어가면서 국내를 넘어 글로벌 비타민브랜드로 자리잡을수 있도록 최선을 다할 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr