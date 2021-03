경기도, 세계최대 '기본소득 박람회' 참관단·서포터즈 모집

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 다음 달 세계 최대 규모로 열리는 '기본소득 박람회' 온라인 참관단과 홍보 서포터즈를 모집한다.

경기도는 다음 달 14일부터 16일까지 고양 킨텍스에서 열리는 세계 최대 규모의 기본소득 공론의 장인 '2021 대한민국 기본소득 박람회'에 온라인으로 참여할 사람을 모집한다고 9일 밝혔다.

도는 올해 3회째를 맞는 '2021 대한민국 기본소득 박람회'를 코로나19 확산 방지를 위해 현장 참가 대신 온라인 참관단을 운영하기로 결정했다.

온라인 참관 신청은 다음 달 12일까지 '2021 대한민국 기본소득 박람회' 홈페이지(https://basicincomefair.gg.go.kr)를 통해서 할 수 있다.

온라인 참관객은 다음 달 14일 킨텍스 제1전시장 그랜드볼룸에서 개최되는 '2021 대한민국 기본소득 박람회' 개막식에 줌(Zoom) 영상회의를 통해 참관하게 된다.

도는 아울러 기본소득 홍보활동을 전개할 서포터즈도 모집한다.

기본소득에 관심과 열정이 있는 국민이면 지역과 연령에 관계없이 누구나 참여할 수 있다. 서포터즈는 올해 12월 말까지 활동하게 된다.

서포터즈는 올해 기본소득 박람회와 기본소득 교육 및 토론회 등 기본소득 관련 행사에 참여할 수 있다. 기본소득과 관련된 다양한 온ㆍ오프라인 홍보활동을 하게 된다.

활동시간은 자원봉사 시간으로 인정되며, 우수 활동자에게는 공모전 심사 참여와 기본소득 영상 출연 등 도정 참여 기회가 부여된다.

참여 희망자는 경기도 홈페이지(www.gg.go.kr) 고시ㆍ공고에서 지원서를 내려받아 작성한 뒤 오는 12일까지 이메일(gg0010@gg.go.kr)로 제출하면 된다.

선정 기준은 경력사항과 활동계획 등 지원서 내용을 기준으로 선발하며, 합격자는 이달 중 경기도 홈페이지를 통해 발표한다.

윤영미 도 비전전략담당관은 "기본소득은 4차산업혁명 시대의 복지적 경제정책"이라며 "많은 분들의 적극적인 관심과 참여를 통해 기본소득에 대한 인식이 국민들에게 확산되기를 바란다"고 전했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr