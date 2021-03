SK가스 "유라시아 해저터널 지분 매각 미정"

[아시아경제 한진주 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 93,000 전일대비 2,500 등락률 -2.62% 거래량 16,390 전일가 95,500 2021.03.08 15:30 장마감 관련기사 SK가스 "지에너지와 고성그린파워 석탄공급권 공동 행사" SK가스, 계열사 울산지피에스 주식 600억원에 추가취득SK가스, 600억원 규모 유상증자 결정…시설자금 목적 close 는 유라시아 해저터널 사업 지분 매각과 관련한 언론 보도에 대해 "당사는 투자목적으로 취득한 터키 유라시아 해저터널 사업의 지분 매각을 검토하고 있으나 아직 구체적으로 확정된 사항은 없다"고 8일 공시했다.

회사 측은 "매각과 관련하여 구체적 사항이 확정되는 시점 또는 1개월 내에 재공시하겠다"고 덧붙였다.

