[아시아경제 박소연 기자] 한국거래소는 5일 보안 소재 기업 나노씨엠에스의 코스닥 신규 상장을 승인했다고 밝혔다.

상장일은 오는 9일이다. 공모가는 2만원이다.

2003년 설립된 나노씨엠에스는 은행권, 여권, 신분증 등에 보안 목적으로 사용되는 신소재를 개발하는 기업이다.

