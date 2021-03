[아시아경제 박소연 기자] SK SK 034730 | 코스피 증권정보 현재가 265,500 전일대비 7,500 등락률 -2.75% 거래량 448,632 전일가 273,000 2021.03.05 15:30 장마감 관련기사 [특징주] SK이노베이션, ITC"개발능력 없다" 판결문 공개에 약세힘 못쓰는 SK바이오팜, 최저가 경신하나SK, 세계 최대 액화 수소플랜트 짓는다…"18조 투자, 글로벌 1위 도약"(종합) close ㈜는 오는 29일 열리는 주주총회에 김선희 매일유업㈜ 대표이사 사장을 신규 사외이사로 선임하는 안건을 상정하기로 했다고 5일 공시했다.

2014년부터 매일유업 대표이사를 맡은 김 후보자는 국내 우유 가공업계 첫 여성 최고경영자(CEO)로, 2020년 '다산경영상'을 수상하기도 했다.

SK㈜ 측은 "김 대표는 적극적인 투자를 통해 매일유업의 기업 가치를 증대하는데 기여한 경험과 전문성을 보유하고 있다"며 "여성으로서 공감 능력과 동시대 여성에 대한 이해를 바탕으로 회사의 소통 능력을 더 강화해 회사의 지속 가능한 발전에 크게 기여할 수 있다고 판단했다"고 밝혔다.

