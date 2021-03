유승민 "이재명, 약자에게만 강한 맹물…왜 오거돈 일가 투기 의혹 침묵하나"

"세상 향해 똑같은 잣대 적용해야 공정"

[아시아경제 임주형 기자] 유승민 전 국민의힘 의원이 이재명 경기지사를 겨냥해 "강한 자에게 약하고 자기보다 약한 사람들에게만 강한 건 사이다가 아니라 맹물"이라고 비판했다. 이 지사가 부산 가덕도 신공항 예정지 인근 땅에 투기를 한 의혹을 받는 오거돈 전 부산시장 일가에 대해서는 침묵하고 있다는 지적이다.

유 전 의원은 5일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "이 지사가 신도시 땅 투기 의혹을 받는 한국토지주택공사(LH) 직원들을 '다시는 꿈도 못 꿀 만큼 엄벌'해야 한다고 했다"며 "그러나 이 지사의 지당한 말을 들으면서 마음이 개운치 못한 것은 왜일까"라고 반문했다.

이어 "LH 직원들의 투기는 강하게 비판하면서 오거돈 일가의 가덕도 땅 투기 의혹에 대해서는 왜 한마디도 없나"라고 꼬집었다.

유 전 의원은 "당시 LH 사장이었던 현 국토부 장관의 책임을 조사하자는 말은 왜 한 마디도 없나. 대통령이 지시한 총리실과 국토부의 자체조사가 이미 국민의 냉소와 불신을 받는 상황"이라며 "누가 보더라도 감사원 감사, 검찰 수사가 명백히 필요한데 이 점에 대해서는 왜 한마디도 없나"라고 비판을 쏟아냈다.

그러면서 "흑석동 투기와 관사 재테크의 주인공이 국회의원이 되고, 영부인 친구가 목포에 투기를 했는데 왜 여기에 대해서는 한 마디도 없나"라며 "이 지사는 왜 세상을 향해 똑같은 잣대를 적용하지 않는가"라고 지적했다.

유 전 의원은 "권력자들의 투기 의혹도 똑같은 기준과 잣대로 조사하고 처벌해야 한다"며 "이렇게 해야 공정한 세상"이라고 강조했다.

한편 이 지사는 전날(4일) 페이스북에 쓴 글에서 '땅 투기 의혹을 받는 동료를 두둔하는 일부 LH 직원들이 있다'는 취지로 보도한 기사 내용을 공유하면서 "'투자의 자유'를 말하면서 항변하는 LH 공직자들이 있다"며 "공직자에게는 투자의 자유, 정확히 말해 '공직을 이용한 투기의 자유'는 없다"라고 강조했다.

그러면서 "국민이 위임한 권한으로 사욕을 채우는 것은 최악의 불공정"이라며 "공직사회 내부는 법적 조치에 앞서 징계로 기강을 다잡는 게 맞지만, 이미 부패와 비리가 만연하고 (당사자들이) 반성하지 않는 경우에는 비록 사후처방 일지라도 재발은 꿈조차 꿀 수 없게 해야 한다"라고 엄정한 대응을 촉구했다.

또 이 지사는 이번 사태를 계기로 경기도에서도 유사 사례가 없는지 조사하고 있다고 밝혔다. 그는 "(경기도에서도) 적발되는 공직자들에 대해 전원 직위 해제와 중징계는 물론, 예외 없는 형사 처벌 조치를 할 것"이라고 설명했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr