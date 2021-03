[아시아경제 박지환 기자] 에이플러스에셋 에이플러스에셋 244920 | 코스피 증권정보 현재가 6,280 전일대비 40 등락률 +0.64% 거래량 293,549 전일가 6,240 2021.03.05 14:52 장중(20분지연) 관련기사 에이플러스에셋, 검색 상위 랭킹... 주가 6.3%상승장 편승한 새내기株 연착륙【화제의테마】 확실한 고수익 예상되는 유망 종목 4選 -무료 배포 중- close 은 5일 보통주당 350원의 현금배당을 결정했다고 공시했다.

이번 배당의 총액은 79억1300만원 규모이다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr