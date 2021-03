추첨을 통해 모바일 치킨 상품권 증정



[아시아경제 임혜선 기자]bhc치킨이 '봉사활동 추천' 댓글 이벤트를 진행한다고 5일 밝혔다.

bhc치킨은 고객이 직접 추천하는 봉사활동을 진행하기 위해 이번 이벤트를 기획했다. 참여 방법은 간단하다. BSR 공식 블로그와 페이스북 그리고 인스타그램 이벤트 게시글에 본인이 직접 경험했던 봉사활동을 추천하거나 도움의 손길이 필요한 곳을 소개하는 등 추천 댓글을 남기면 자동으로 응모된다.

이벤트 기간은 11일까지 7일간 진행되며 당첨자는 오는 15일 발표될 예정이다.

